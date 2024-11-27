لامين يامال يتوج بجائزة الفتى الذهبي 2024

توج الواعد الإسباني لامين يامال نجم برشلونة بجائزة الفتى الذهبي لعام 2024، متفوقًا على أبرز المواهب الشابة في أوروبا مثل أردا جولر وإندريك فيليبي.

تعتبر جائزة الفتى الذهبي، التي تمنحها مجلة «توتو سبورت» الإيطالية، واحدة من أرقى الجوائز التي تمنح لأفضل لاعب شاب تحت سن 21 عامًا في الدوريات الأوروبية الكبرى.

ويأتي تتويج يامال بهذه الجائزة بعد أسابيع قليلة من فوزه بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2024.

وتفوق لامين يامال في صراع الجائزة على ثنائي ريال مدريد: التركي أردا جولر، والبرازيلي إندريك فيليبي.

جائزة الفتى الذهبي

جائزة الفتى الذهبي هي جائزة سنوية تمنح لأفضل لاعب كرة قدم صاعد تحت سن 21 عامًا، أسست في عام 2003 من قبل صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية.

تتم عملية اختيار الفائز بالجائزة من خلال تصويت مشترك يشارك فيه مجموعة من الصحف الرياضية الشهيرة على مستوى العالم.

لا تقتصر الجائزة على «توتو سبورت» فقط، بل تشارك في التصويت العديد من الصحف الرياضية المرموقة مثل «ليكيب» الفرنسية، «ماركا» الإسبانية، «بيلد» الألمانية، إلى جانب صحف ومجلات أخرى.

هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققها لاعبو برشلونة الشباب في السنوات الأخيرة، حيث سبق لـ بيدري وجافي أن توجا بالجائزة نفسها، ما يؤكد تتويج لامين يامال بجائزة الفتى الذهبي 2024 على قوة أكاديمية لاماسيا وقدرتها على إنتاج أبرز المواهب في كرة القدم العالمية.