كامل أبو علي يستقبل محافظي السويس وبورسعيد لمتابعة مباراة المصري في الكونفدرالية

استقبل كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري، اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد و اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس و اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد الأسبق بقاعة كبار الزوار باستاد السويس الجديد، وذلك خلال مباراة المصري الجارية أمام انيمبا النيجيري على استاد السويس في مستهل الجولة الأولى من بطولة كأس الكونفدرالية.

وكان قد تقدم المصري بهدف نظيف في الشوط الأول أحرزه اللاعب محمود حمادة في الدقائق الأولى من عمر المباراة.

أعلن على ماهر المير الفنى لفريق المصري البورسعيدى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إنيمبا النيجيري، وذلك بعد قليل على ملعب “ستاد السويس”، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

وجاء تشكيل المصرى كالاتي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، باهر المحمدي، عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمود حمادة، محمد مخلوف، محمد الشامي، عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي.

خط الهجوم: صلاح محسن .

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود حمدي، أحمد عيد، خالد صبحي، يوسف الجوهري، حسين فيصل، ميدو جابر، كريم بامبو، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجي.

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