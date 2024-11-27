لحظة وصول الناجين من غرق لانش مرسى علم.. شاهد

حصلت “البوابة نيوز” على فيديو يوضح لحظة وصول الناجون من غرق لانش مرسي علم، عقب رحلة عذاب استمرت لأكثر من 24 ساعة تحت الماء، حيث نجحت الجهود التي تجريها كافة الجهات المعنية، وعلى رأسها رجال القوات البحرية، في العثور على عدد 33 شخصًا من الناجين من غرق لانش مرسي علم، على قيد الحياة، بالإضافة إلى عدد 4 جثث من الأجانب والمصريين، فيما تواصل القوات البحرية، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية جهودها للعثور على عدد 7 آخرين ما زالو في عداد المفقودين.

وقع الحادث على بعد 46 ميل بحري من شاطئ مرسى علم، واشارة التحريات الأوليه إلى أن المركب يمتلكها مصري الجنسية، وطولها 34 متر وعرضها 9.5 متر ، وإجمالي عدد الركاب الذين كانوا على متنها 44 راكب ( 13 مصري - 31 جنسيات مختلفة ما بين ألماني وبريطاني وأمريكي وبولندي وبلجيكي وسويسري وفنلندي وصيني وسلوفاكي واسباني وأيرلندي ) وجرى مراجعة الموقف الفني للمركب ، وتبين أن آخر تفتيش من السلامة البحرية كان في شهر مارس 2024 ، وحصل على شهادة صلاحية لمدة عام، ولا توجد أي ملاحظات أو عيوب فنية فيما يتعلق بالمركب، مؤكدا على استمرار عمليات التحقيق من قبل الجهات المعنية مع طاقم المركب لمعرفة أسباب الحادث.

وذكرت الجهات المتخصصة، أن السبب المبدئي للحادث وفقاً لروايات الاجانب والطاقم المصري، هو موجة كبيرة من البحر صدمت المركب مما أدى لانقلابه ، والموضوع كان بشكل مفاجئ وسريع حيث استغرق نحو 5 أو 7 دقائق وبعض الركاب كانوا داخل الكبائن وهذا سر عدم تمكنهم من الخروج من المركب.

وجاري مواصلة التنسيق والتواصل مع كافة السفارات والقنصليات والجهات المعنية، لتقديم كافة التسهيلات ولاستخراج كافة الأوراق المطلوبة للركاب، وجرى توفير استقبال الركاب في أحد الفنادق السياحية بمرسى علم،

وتعمل فرق الإنقاذ على مدار الساعة لضمان سرعة إنجاز المهام، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمان، حيث تتواصل عمليات تمشيط المنطقة بالتنسيق مع القوات المسلحة ومركز الإنقاذ البحري وغرفة عمليات المحافظة، مؤكداً أن المحافظة ستواصل متابعة التطورات بشكل دقيق، وستعلن عن أي مستجدات في حينها.

يذكر أنه، ورد بلاغ إلى مركز السيطرة بمحافظة البحر الأحمر في الساعة 5:30 صباحاً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتلقي إشارة استغاثة من أحد افراد المركب، الذي كان في رحلة غطس انطلقت من ميناء بورتو غالب بمرسى علم في الفترة من 24 نوفمبر 2024 وحتى 29 نوفمبر 2024، وكان من المقرر عودته إلى مارينا الغردقة.