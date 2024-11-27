عمر مرموش على رأس قائمة آينتراخت فرانكفورت لمواجهة ميتيلاند الدنماركي

أعلن دينو توبمولر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة ميتيلاند الدنماركي.

يحل فريق آينتراخت فرانكفورت بقيادة مرموش، غدًا الخميس، ضيفًا على نظيره ميتيلاند بملعب إم سي إتش أرينا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يسافر فريق آينتراخت فرانكفورت بقيادة هدافه المصري عمر مرموش إلى الدنمارك لملاقاة ميتيلاند في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

ويتواجد مرموش على رأس قائمة آينتراخت فرانكفورت لمواجهة ميتيلاند الدنماركي، ليقترب من المشاركة في المباراة الخامسة له في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل هدفين وصناعة آخر خلال 4 مباريات.

ماذا قدم مرموش هذا الموسم؟

يقدم مرموش موسمًا رائعًا، إذ لعب 17 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 10 أهداف.

كما يحتل المهاجم المصري المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 11 هدفًا، متخلفًا بفارق 3 أهداف فقط عن المتصدر هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، الذي يملك 14 هدفًا.

يحتل آينتراخت فرانكفورت المركز الرابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي برصيد 10 نقاط، بينما يأتي ميتيلاند في المركز الـ13 برصيد 7 نقاط.