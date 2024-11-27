ممثل أوكرانيا بمجلس الأمن الدولي: نطالب بعقوبات قوية ضد روسيا

قال ممثل أوكرانيا لدي مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة للمجلس بشأن آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، إن بلاده تطالب بجزاءات قوية ضد روسيا للتصدي لأنشطتها العسكرية في أوكرانيا، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأضاف: “كوريا الشمالية أرسلت 20 ألف حاوية أسلحة إلى روسيا لاستخدامها في العمليات ضد بلادنا، وأن كوريا الشمالية تمد روسيا بصواريخ باليستية قصيرة المدى يتم قصفنا بها، وكوريا الشمالية تمد روسيا براجمات الصواريخ في إطار العمليات التي تنتهك قرارات مجلس الأمن نطالب باتخاذ خطوات فورية وحاسمة للتصدي لأنشطة روسيا وكوريا الشمالية ضدنا”

وتابع: “ نطالب كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وخاصة الدول النووية بإدانة الأنشطة الروسية ضدنا”.

وواصل: “روسيا أطلقت مئات الآلاف من الصواريخ والقنابل الموجهة ضدنا، والمواقع النووية إحدى الأهداف، وأن روسيا تهدد الأمن والسلامة النووية في العالم، ويجب اتخاذ إجراءات دولية لردع ذلك، مؤكدًا أن روسيا تواصل استهداف الأماكن السكنية والبنى التحتية”.

واستكمل: “سنواصل استخدام حقنا في الدفاع عن النفس، ويجب أن نعمل من أجل دفع روسيا لوقف العدوان على بلدنا من خلال زيادة الضغط على موسكو، وتوفير مزيد من المساعدات لكييف”.

وأشار إلى أن 141 دولة صوتت عام 2023 على ضرورة إحلال السلام الشامل والعادل في أوكرانيا ووقف العدوان الروسي.