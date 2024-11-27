باحث ساسي: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تستهدف إشعال المنطقة

قال محمود محيي الدين الباحث السياسي في الأمن الإقليمي، إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريت،ش التي تدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، من شأنها إشعال المنطقة.

وتابع الباحث السياسي في الأمن الإقليمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعمل على إسقاط القضية الفلسطينية، وإعادة رسم المنطقة مرة أخرى، معلقا: إسرائيل تطمح لاحتلال الجزء الشمالي من الهضبة بلبنان لتصبح دمشق مهددة ".

وذكر أن عملية التهجير من غزة كانت الهدف الأول لإسرائيل، ولكن موقف مصر الرافض لفكرة التغير الديموغرافي، أفشل كل خطط الاحتلال، أفشلت كل خطط الاحتلال، بغض النظر عن الأزمة المختلقة بين الطرفين.



