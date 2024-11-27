محافظ قنا يستقبل مساعد وزير العدل لتنظيم قافلة طبية وندوة تثقيفية بنادى القضاة

استقبل الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، المستشار محمد عبده صالح، مساعد وزير العدل لشؤون الرعاية الصحية، والوفد المرافق له، الذي ضم المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، رئيس محكمة استئناف قنا، والمستشار عبد الآخر فواز إبراهيم، رئيس المكتب الفني والمتابعة، والمستشار إسماعيل زناتي، رئيس محكمة قنا، والمستشار سامح سالم، مدير إدارة تنفيذ الأحكام، والمستشار محمود عابدين، رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية.

يأتي هذا اللقاء في إطار تنسيق أعمال وزارة العدل لتنظيم قافلة طبية تضم نخبة من كبار الأطباء في عدد من التخصصات المهمة، بمقر نادي القضاة بمحافظة قنا، وذلك على مدار يومي الخميس والجمعة المقبلين، تنفيذاً لتوجيهات المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بالاهتمام بالحالة الصحية لأعضاء الجهات القضائية وموظفي المحاكم والنيابات، فضلا عن المشاركة الفعالة ضمن فاعليات مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية والمشاركة المجتمعية.

حيث تشمل القافلة الطبية عدداً من كبار الأطباء في تخصصات الباطنة، والجهاز الهضمي، والقلب، والعظام، والأوعية الدموية، والمخ والأعصاب. كما يتم خلال القافلة إجراء الفحوصات الطبية، مثل رسم القلب وقياس مستوى السكر في الدم وضغط الدم، بالإضافة إلى التحاليل الطبية والأشعات اللازمة.

كما تتضمن القافلة تنظيم ندوة بعنوان: "صحتنا بالدنيا"، في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الجمعة المقبل، بمقر نادي قضاة قنا. ويحاضر فيها نخبة من كبار الأطباء.