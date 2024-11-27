جامعة أسيوط الأهلية: حسم نتيجة انتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم

انطلقت صباح اليوم ؛ أعمال الجولة قبل الأخيرة من العملية الانتخابية بجامعة أسيوط الأهلية، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والمفوض بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية، وإشراف الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، وتم إعلان الفائزين بمناصب رؤساء اتحادات الكليات، ونوابهم؛ ضمن إجراءات انتخابات اتحاد طلاب جامعة أسيوط الأهلية للعام الجامعى 2024/ 2025م، والتي تُجرى لأول مرة بمقر الجامعة بمدينة أسيوط الجديدة.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ أنه وفقاً للجدول الزمني المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فسوف يتم غداً الخميس 28/11 ؛إعلان الفائزين بمنصب رئيس اتحاد الجامعة، ونائبه، وكذلك أعضاء اللجنة العليا لاتحاد طلاب جامعة أسيوط الأهلية.

وأكد الدكتور المنشاوي؛ حرص إدارة الجامعة على تهيئة المناخ الديمقراطي الملائم؛ لإجراء الانتخابات، وفق الضوابط، والنظم الجامعية المنصوص، والتي تضمن دقة، وشفافية المراحل المتتابعة؛ لانعقادها، وذلك انطلاقاً من أهمية العملية الانتخابية سواء على مستوى الكليات، أو على مستوى اللجنة العليا للاتحاد، والتي تمثل تدريباً واقعياً على المشاركة السياسية، والتفاعل الإيجابي؛ سواء بالترشح، أو الانتخاب؛ مما يرسخ لدى الطلاب ؛ قيم الثقة بالنفس، وحرية التعبير، ويؤكد على قيمة الصوت الانتخابي.

ومن جانبه، كشف الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية؛ عن فوز أحمد سامح عيد محمود حسين بمنصب رئيس اتحاد كلية طب، وعلى إبراهيم حسن أحمد محمد نائباً له، ومحمد أشرف حفظي حسانين رئيساً لاتحاد كلية طب الأسنان، وروان ماجد عبد المجيد عبد الحق نائبةً له، وفاز ميشيل مدحت عزمي سويال؛ بمنصب رئيس اتحاد كلية صيدلة، وعمار علي راضي نائباً له، وأحمد محمد عبد العال رئيساً لاتحاد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ، و ماريا أشرف حليم فهيم نائبةً له.

كما أعلن الدكتور نوبي، عن فوز؛ سيف الدين شريف محمد بكري؛ بمنصب رئيس اتحاد كلية الهندسة، وإبراهيم يوسف الزهري أحمد علي نائباً له، ومحمد عاطف جابر نجيب محمد ؛ بمنصب رئيس لاتحاد كلية العلوم المالية والإدارية، وحبيبة محمد حمدي نائبةً له ، أما في كلية الألسن ففازت فرح أحمد فاروق عبد السلام أحمد؛ بمنصب رئيس اتحاد الكلية ، وأمنية أشرف أحمد سيد علي نائبةً لها.



