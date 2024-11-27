رسميًا.. تجديد عقد سواريز مع إنتر ميامي الأمريكي

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، اليوم الأربعاء، تجديد عقد مهاجمه الأوروجواياني لويس سواريز لمدة موسم واحد.

وكان سواريز انضم إلى صفوف إنتر ميامي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لعام 2024، قادمًا من فريق جريميو البرازيلي.

وكان إنتر ميامي أبرم عقدًا مع سواريز في يناير 2024 يمتد لموسم واحد فقط، قبل أن يثبت المهاجم المخضرم نفسه مع الفريق في الموسم الماضي.

سواريز يجدد عقده مع إنتر ميامي حتى 2025

ومع تجديد عقده، يواصل سواريز مسيرته مع إنتر ميامي حتى نهاية عام 2025، ليستمر في مزاملة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي أنهى فيه فريق إنتر ميامي الموسم في الدوري الأمريكي بمركز الصدارة في القسم الشرقي، بعدما جمع 74 نقطة.

وفي تصريح له عبر موقع إنتر ميامي الرسمي، عبر سواريز عن سعادته بتجديد عقده، قائلًا: «أنا سعيد ومتحمس للغاية للاستمرار هنا لمدة عام آخر».

وأضاف سواريز: «من الرائع أن أكون قادرًا على الاستمتاع بالتواجد في هذا النادي ومع هذه القاعدة الجماهيرية التي نعتبرها مثل العائلة».

وأتم لويس سواريز: «نشعر بروابط قوية معهم، ونأمل أن نتمكن في الموسم المقبل من جلب المزيد من الفرح والألقاب لهم».

وكان نادي إنتر ميامي الأمريكي، أعلن أمس الثلاثاء، تعيين الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو مدربًا جديدًا للفريق، خلفًا للمدرب تاتا مارتينو الذي رحل لأسباب شخصية.