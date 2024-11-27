حملات موسعة َلمراجعة تراخيص المحال ورفع الإعلانات المخالفة بسمالوط

أكد سعيد محمد احمد رئيس مركز ومدينة سمالوط بمحافظة المنيا ،انطلاق حملة لاعلانات المحال التجاريه الغير مرخصة، في إطار تحسين مستوى الخدمه للمواطنين وفرض الانضباط بالشارع وتشديد الرقابه على الأسواق.

فى هذا السياق شنت رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بحضور عرفات عبدالله نائب رئيس المركز ، يرافقة رئيس قسم الاشغالات، ومدير إدارة الإعلانات، ومدير إدارة التراخيص، وعضو من إدارة التفتيش حملة مكبرة للاشغالات والتراخيص بالتنسيق مع رؤساء القرى وأحياء المدينة وذلك لفرض الانضباط ورفع كافة الاشغالات المتواجدة والتى تعوق حركة مرور الشارع وتعيق سهولة حركة المواطنين

اسفرت الحمله عن تحرير محاضر متنوعه ما بين اشغال ونظافة ورخص محلات واعلانات، حيث تم تحرير عدد 50 محضراً للاعلانات بشوارع المدينة

وفى الوحدة المحلية لقرية بنى غنى قام رئيس الوحدة المحلية لقرية بنى غنى بحملة لمراجعة الاعلانات بقرى الوحدة المحلية، حيث تم التفتيش على الاعلانات الموجودة بنطاق الوحدة المحلية، وتم إنذار عدد 25 للمحال التجارية الغير مرخصة



واكد رئيس المركز ان الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط والوحدات القروية تواصل ، إقامة حملات موسعة َبشكل دوري لمراجعة تراخيص جميع المحال بمختلف الشوارع في المدينة والقرى، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين من أجل عودة الانضباط من جديد، واشار الى أنه تم انذار عدد 75 محال عام مدار بدون ترخيص للسير في إجراءات الترخيص.