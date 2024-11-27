مصر تستضيف امتحانات الثانوية السودانية ديسمبر المقبل

اتفقت وزارتا التعليم المصرية والسودانية، على عقد امتحانات الثانوية السودانية نهاية شهر ديسمبر 2024 في المدارس المصرية، بما يراعي التوزيع الجغرافي الذي حددته الوزارة مسبقًا.

وتم التأكيد على ضرورة تزويد الجانب السوداني بأعداد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات وتوزيعهم الجغرافي، مع الانتهاء من جميع الإجراءات المطلوبة بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر لضمان سير الامتحانات بسلاسة.

واستقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى، نظيره الدكتور أحمد خليفة عمر كرار وزير التربية والتعليم بجمهورية السودان، بحضور السفير فريق أول عماد الدين مصطفى عدوي سفير جمهورية السودان في مصر؛ وذلك لبحث أوجه التعاون بين البلدين، والاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال التعليم قبل الجامعى.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف، على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين مصر والسودان، مشيرا إلى أن مصر والسودان تربطهما علاقات وطيدة في مختلف المجالات وفي مقدمتها مجال التعليم وتبادل الخبرات والبعثات التعليمية.

كما أكد الوزير حرص الدولة المصرية على دعم السودان الشقيق، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها، وتوفير كافة سبل الدعم للطلاب السودانيين الدارسين فى المدارس المصرية.