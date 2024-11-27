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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملات لرفع المخلفات والقمامة بمركز مطاي بالمنيا

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تابع تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة مطاي بالمنيا، حملات النظافة اليومية بالقرى والأحياء ، حيث تابع رئيس المركز وبإشراف فضل الجبالي وهشام حسانين نائبا رئيس المركز أعمال رفع القمامة من نقط تجميعها بالمدينة.

 وتم رفع المخلفات بحي شرق المدينة، منطقة شرق المحطة وأمام مدرسة التجريبية ومنطقة كوبري الشيخ عبد المنعم وطريق عمارات أرض الروبة. 

 كما تم رفع المخلفات من أماكن تجميعها بحي شمال المدينه بشارع التجاره، وشارع المدينة وشارع المدارس وشارع الثورة. 

 واستمر حي غرب المدينة في رفع المخلفات من نقاط تجميعها بشوارع ٢٤٢ وشارع الرباط ومطاي البلد وحول مدرسه الشهيد عرفات ومدرسة عثمان بن عفان. 

كما تم رفع المخلفات من أماكن تجميعها بحى جنوب المدينة منطقة جامع الزاوية والعمراني وشارع الثورة وأمام مدرسه الشعراوي. 
 وأكد رئيس المركز على استمرار حملات النظافه اليومية بالمدينة والقرى لرفع كفاءة منظومه النظافه بالمركز.

أخبار محافظة المنيا عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا