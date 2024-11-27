"أبوسداح" يتابع تنفيذ حملة إشغالات بمدينة مطاي

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، بقيادة تاج جلال أبوسداح، رئيس مركز ومدينة مطاى، بتنفيذ حملة إشغالات بمدينة مطاي، بالتعاون مع إدارة الإشغالات بإشراف فضل الجبالي، وهشام حسانين نائبا رئيس المركز، وذلك لضبط المخالفات بالشوارع الرئيسية لمركز مطاي، وإزالة الإشغالات، وتوسيع نهر الطريق للمارة والسيارات، وتسهيل الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية بالمدينة.

ومن جانبه قال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، إن الحمله استهدفت الشوارع والطرق الرئيسيه بالمدينة، وتم إزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المارة والسيارات، خاصة شارع الثورة وميدان النافورة بجوار موقف الغروب، وشارع المدينه المنوره وشارع السلع، والشوارع الرئيسيه بالمدينه.

وفي نفس السياق وجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، نواب ورؤساء القرى والأحياء بالمتابعه اللحظيه لرفع الاشغالات؛ بالشوارع الرئيسيه والطرق العامة.



وحث أصحاب المحال التجارية على عدم وضع أي أشغال بالشارع، وعدم استغلال الشارع من خلال الباعة الجائلين، وأن يتم إنفاذ الإجراءات القانونية اللازمه للمخالفين.