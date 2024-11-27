مسرح متنقل وأنشطة متنوعة بمبادرة "أنت الحياة" في الشرقية

شهد فرع ثقافة الشرقية عددًا من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، بعيد الطفولة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وقدم قصر ثقافة الطفل بالزقازيق عرضاً فنيا لكورال الطفل بقيادة الفنانة هبة خطاب، تضمن مجموعة من الأغاني منها "أعياد الطفولة، يا ورد على فل وياسمين، العتبة جزاز، طاير يا هوى، ماشية السنيورة، امسك في حلمك".

كما قدم قصر ثقافة الزقازيق احتفالية أعياد الطفولة، تضمنت عرضاً فنياً لفرقة قصر ثقافة الزقازيق، قدمت به الفرقة مجموعة من فقراتها الاستعراضية منها "أحلام وألوان" تنفيذ أحمد ماهر ومشاركة فرقة أطفال المسرح الأسود إشراف وتدريب تريزا فريد، كما عقدت ورشة فنية للرسم على وجوه الأطفال لتريزا فريد وزينب عطية.

وضمن الأنشطة التي يقدمها إقليم شرق الدلتا الثقافي بإشراف الكاتب أحمد سامي خاطر المشرف على إقليم وفرع ثقافة الشرقية، وفي إطار مبادرة أنت الحياة التابعة لمؤسسة حياة كريمة، شهدت مدرسة الحاجة نزيهة السماحي بقرية سعود مركز الحسينية عرضا فنيا لفرقة فاقوس للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد السيد، قدمت خلاله الفرقة العديد من الأغاني الوطنية مهنا "يا حبيبتي يا مصر، مشربتش من نيلها، أنا مهما خدتني المدن، بالإضافة لورشة فنية للرسم أدارتها الفنانة سمر السيد.

وعلى جانب آخر شهدت قرية حوض الطرفة التابعة لمركز ومدينة الزقازيق، أولى فعاليات المسرح المتنقل بالتعاون مع القيادات الشابة لمركز شباب حوض الطرفة وبيت ثقافة شنبارة الميمونة.

تضمنت الفعاليات عرض فني لفرقة الأراجوز قدمته تريزا فريد وزينب عطية، كما أقيمت ورشة فنية لعمل اشغال يدوية من ورق الكانسون والجوخ للفنان جاب الله السيد محمدي، تلاها أمسية شعرية شارك بها مجموعة من الشعراء منهم جلال السمان، على السمان، ثم قدمت ابتهالات دينية وفقرة لاكتشاف المواهب، وعرض فني لفرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد حسني، وقدمت الفرقة مجموعة من الأغاني الطربية والوطنية التي شهدت تفاعلا كبيراً للحضور.



