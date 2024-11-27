النيابة الإدارية تشارك في التدريب التفاعلي لمناهضة العنف ضد المرأة

شاركت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، ومركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، في فعاليات التدريب التفاعلي لأعضاء النيابة الإدارية، تحت عنوان "مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة"، والذي عُقِدَ على مدار يومي ٢٦، ٢٧ نوفمبر الجاري بمحافظة الإسكندرية، بمشاركة عددٍ من مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، وقاضيات من مجلس الدولة.

يأتي التدريب تحت رعاية المستشار عدنان فنجري – وزير العدل والمستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشارة أمل عمار- رئيس المجلس القومي للمرأة، وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل

وكان افتتاح البرنامج التدريبي قد جرى بحضور كل من: المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية و القاضية رشا عبدالمنعم محفوظ – رئيس بمحكمة الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والمستشارة بريهان محسن - مديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، والمستشار أحمد الشلقامي – وكيل مجلس الدولة، شيماء نعيم – المديرة العامة للإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة.

وقد تضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات جاءت كالتالي وفقًا للترتيب الزمني:

• "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ "، وتفضلت بإلقائها شيماء نعيم – المديرة العامة للإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة.

• "البعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة والاتفاقيات الدولية" وتفضل بإلقائها المستشار هاني جورجي – رئيس محكمة الاستئناف وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة.



• "دور النيابة الإدارية في مكافحة العنف ضد المرأة" وتفضلت بإلقائها المستشارة بريهان محسن – نائب رئيس الهيئة ومديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة.



• "تطبيقات عملية حول دور مجلس الدولة في حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها " وتفضل بإلقائها المستشار أحمد الشلقامي – وكيل مجلس الدولة.

• "البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة " وتفضل بإلقائها المستشار أحمد النجار – رئيس الاستئناف - مستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة.

• "استعراض جهود وزارة العدل في حماية المرأة ومناهضة العنف ضد المرأة" وتفضلت بإلقائها المستشارة رشا محفوظ- رئيس الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل.

• "مهارات وفنون التواصل وفن الإلقاء والخطابة – إعداد القادة (القيادة واتخاذ القرار)" وتفضلت بإلقائها الدكتورة هالة منصور – أستاذ علم الاجتماع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية.