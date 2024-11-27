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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تكرم مديرة الإدارة الهندسية لبلوغها سن المعاش

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نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اليوم حفلا لتكريم المهندسة   امال عثمان مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا لبلوغها سن المعاش بحضور العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا عرفانا منهم بالجميل وتقديرا لما قدمته  من خالص الجهد خلال فترة عملها بالوحدة المحلية.
 

فى سياق متصل قام محمد سميح رئيس الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل بعمل حفل لتكريم محمد فولى الموظف بالوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل عرفانا بالجميل وتكريم له على ما قدمه من جهود أثناء فترة العمل متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في حياته القادمه 

 

كما نقل رئيس القرية تهنئة رئيس المدينة للزميل وتمنيه له بدوام الصحة والعافية والتوفيق.
من جانبه وجه رئيس المدينة الشكر للزملاء على ما قدموه  من جهود خلال فترة عملهم متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في القادم من الحياة، واكد أن بلوغ سن المعاش هو بداية مرحلة جديدة من العمل والنجاح والتفوق فى مختلف المجالات.

أخبار محافظة المنيا محمد سميح رئيس الوحدة المحلية