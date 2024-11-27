ختام برنامج "الاستراتيجية والأمن القومي" بقصور الثقافة.. صور

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، اليوم الأربعاء، فعاليات المجموعة الحادية والعشرين من البرنامج التدريبي "الاستراتيجية والأمن القومي" الذي عقدته الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين، بمكتبة البحر الأعظم بالجيزة، في إطار خطط وبرامج وزارة الثقافة، وبالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا.

استهلت الدكتورة منال علام، رئيس الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين حديثها موضحة اعتزازها بالمؤسسة العسكرية، وشددت على أهمية الأمن القومي بمفاهيمه المتنوعة في بناء الوعي المجتمعي تأكيدا على الهوية الوطنية المصرية وغرس قيم الانتماء للوطن ونبذ العنف والتطرف.

وشهدت الختام محاضرة أوضح خلالها اللواء أركان حرب أسامة الجمال أن المؤامرات قائمة منذ فجر التاريخ على مستوى الشعوب، للاستيلاء على ثرواتها ومقدراتها واستعمارها، موضحا أن البداية كانت من خلال سايكس بيكو وإعادة تقسيم العالم العربي، وفي الختام تم توزيع شهادات البرنامج على المشاركين.