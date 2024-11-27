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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

النصر يطلب حكاما أجانب لمواجهة اتحاد جدة بالدوري السعودي

الاتحاد والنصر
الاتحاد والنصر
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كشفت تقارير سعودية، ان نادى النصر سيطلب من الاتحاد الآسيوى لكرة القدم، أستقدام طاقم تحكيم أجنبى لمواجهته المقبله أمام نظيره اتحاد جدة، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدورى السعودى لكرة القدم.
وأكدت التقارير أن إدارة نادي النصر السعودي ترفض خوض مباراة الاتحاد بطاقم تحكيم محلي، لذلك تطلب استقدام طاقم أجنبي، وتتحمل تكاليفة كما هو معمول به ضمن لوائح دورى "روشن".
ومن المقرر أن يستضيف فريق النصر نظيره الاتحاد، يوم 6 من شهر ديسمبر القادم، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من دوري روشن.
يحتل فريق الاتحاد صدارة ترتيب الدورى السعودى برصيد 30 نقطة، بينما يحتل فريق النصر المركز الثالث برصيد 22 نقطة.

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