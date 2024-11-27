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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الاتحاد الأوروبي : ندعم حل الدولتين لإنهاء حرب غزة

المتحدث باسم الاتحاد
المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية
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قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن بيتر ستانو، إنّ الاتحاد يتمنى وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ولكن هذا يتطلب فاعلين كثر لجعل هذا ممكنا، مواصلا: "ندعم حل الدولتين لأزمة غزة".


وأضاف "ستانو"، في لقاء مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "حماس وإسرائيل يجب أن يوافقا على وقف إطلاق النار"، مشيرًا، إلى أن قطاع غزة كان تحت سيطرة حركة حماس التي تحاول الحكم فيه وتتحدث نيابة عن قطاع غزة.


وتابع  : " نحتاج إلى اتفاقات لإنهاء النزاعات تماما، ونحتاج إلى أنْ يكون الجانبان موافقين، ولكن الطرفان لم يوافقا رغم الجهود الدبلوماسية المكثفة من قبل الأمريكيين والمصريين والاتحاد الأوروبي".


 

حماس وإسرائيل وقف اطلاق النار