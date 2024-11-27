الاتحاد الأوروبي : ندعم حل الدولتين لإنهاء حرب غزة

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن بيتر ستانو، إنّ الاتحاد يتمنى وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ولكن هذا يتطلب فاعلين كثر لجعل هذا ممكنا، مواصلا: "ندعم حل الدولتين لأزمة غزة".



وأضاف "ستانو"، في لقاء مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "حماس وإسرائيل يجب أن يوافقا على وقف إطلاق النار"، مشيرًا، إلى أن قطاع غزة كان تحت سيطرة حركة حماس التي تحاول الحكم فيه وتتحدث نيابة عن قطاع غزة.



وتابع : " نحتاج إلى اتفاقات لإنهاء النزاعات تماما، ونحتاج إلى أنْ يكون الجانبان موافقين، ولكن الطرفان لم يوافقا رغم الجهود الدبلوماسية المكثفة من قبل الأمريكيين والمصريين والاتحاد الأوروبي".



