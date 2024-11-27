بعد سجنه 10 سنوات.. التفاصيل الكاملة لواقعة ضبط مجدي شطة بمخدر الآيس

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، مطرب المهرجانات مجدي شطة، وآخر بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة حيازة جوهر مخدر الآيس بمنطقة المرج.

وفي السياق ذاته ترصد "البوابة نيوز" التفاصيل الكاملة لواقعة ضبط مجدي شطة بحوزته مواد مخدرة انتهاءا بسجنه 10 سنوات.

القبض على مجدي شطة

البداية بورود معلومات إلى أجهزة الأمن مفادها قيام متهم بحيازة المواد المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة الوصول لمكان تمركز المتهم في منطقة المرج.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على المتهم وكان برفقته مجدي شطة، وبحوزته مواد مخدرة.

وبمحاولة تفتيش مجدي شطة اعترض، مؤكدًا أنه لا يحمل معه أي ممنوعات، وأنه شخصية معروفة، لكن أجهزة الأمن عثرت بحوزته على الكمية التي قام بشرائها من المتهم الأول وبتفتيشه عثر بحوزته على 2 جرام من مخدر «الآيس»، وبمناقشته أنكر علاقته بها، فصحبته القوة الأمنية إلى قسم شرطة المرج للتحقيق معه .

إخلاء سبيل مجدي شطة

قررت نيابة المرج قررت في وقت سابق، إخلاء سبيل مجدي شطة، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، وصرفه من القسم ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى.

تغيب مطرب المهرجانات عن جلسة محاكمته



في 22 سبتمبر، تغيب مؤدي المهرجانات مجدي شطة عن حضور أولي جلسات محاكمته، بقضية حيازة مخدر الآيس، بينما حضر المتهم الثاني.



و‏قال دفاع المتهم الثاني شريك مطرب المهرجانات مجدي شطة في اتهامهما بحيازة مخدرات في منطقة المرج، أن موكله لم يكن متواجدا في مكان الضبط، حيث لا يوجد له محل إقامة في منطقة العزبة البيضاء التي قال مجري الضبط إنه القي القبض عليه فيها، ودفع محامي المتهم الثاني ببطلان التحريات.

السجن 10 سنوات

واستمعت المحكمة لأقوال الدفاع والنيابة العامة ومجري الضبط لمدة 3 جلسات وفي الجلسة الرابعة التي كانت صباح اليوم اصدرت المحكمة قرارها بحبس مؤدي المهرجانات مجدي شطة، المتهم في قضية حيازة بمخدر "الآيس واخر بمنطقة المرج بالسجن المشدد 10 سنوات.



منطوق الحكم

حكمت المحكمة غيابيا علي المعروف بـ مجدي شطة بالسجن المشدد 10 سنوات عن تهمة حيازة مواد مخدرة، ومعاقبة آخر بالسجن المشدد 6 سنوات عن تهمة حيازة مخدرات والمشدد 3 سنوات عن تهمة حيازة سلاح ناري.