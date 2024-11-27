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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مستشار الأمن القومي الأمريكي يعلن بدء جهود جديدة لوقف إطلاق النار في غزة

جيك سوليفان
جيك سوليفان
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أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن إدارة الرئيس جو بايدن ستبدأ جهودها الجديدة لوقف إطلاق النار في غزة، بداية من اليوم الأربعاء.

وأوضح سوليفان وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية أن الرئيس جو بايدن يعتزم بدء هذا العمل اليوم من خلال تواصل مبعوثين مع تركيا وقطر ومصر وأطراف فاعلة أخرى في المنطقة".

وكان البيت الأبيض قد أعلن، الإثنين، عن زيارة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، بريت ماكغورك، إلى السعودية لبحث الاستفادة من وقف إطلاق النار المحتمل (حينها) في لبنان، في التوصل لاتفاق مماثل ينهي الأعمال القتالية في غزة.

جيك سوليفان وقف اطلاق النار في غزة غزة لبنان