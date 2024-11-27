ممثل روسيا بمجلس الأمن الدولي: هناك من يدفع العالم نحو حرب نووية

قال ممثل روسيا لدي مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة للمجلس حول اخر التطورات في الحرب الروسية الأوكرانية، إن هناك من يدفع العالم إلى حافة حرب نووية، بحسب ما ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وأضاف:" ساسة كييف يزيفون الحقائق وجنود أوكرانيا يفرون من البلاد، و الناطقون بغير اللغة الأوكرانية يواجهون معاملة غير ديمقراطية من نظام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وزعيم كييف فاسد ويقوم بعمليات نهب".

وتابع:" المسؤولون في أوكرانيا يقومون بعمليات سرقة هائلة وهناك تواطؤ معهم في الداخل والخارج."

وأردف: "مؤسساتنا العسكرية تعرضت لضربتين خلال الشهر الجاري باستخدام صواريخ أوكرانية وأمريكية بعيدة المدى. القوات الأوكرانية تواصل استخدام الأسلحة الأمريكية والغربية بعيدة المدى ضدنا وسنبذل قصارى جهدنا لإحباط هذه الهجمات."