محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال المرحلة الثانية من الموجة 24 لحملة إزالة التعديات

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثانية من الموجة ٢٤ لحملة إزالة التعديات، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

حيث شهد اليوم الأربعاء، تنفيذ ٣ حالات إزالة لتعدِّيات بالبناء المخالف بدون ترخيص على أراضي ملك الدولة وأراضي خاصة على مساحة ١٢١٥ م٢ ضمن المرحلة الثانية من الموجة ٢٤، والتي نُفذت بنطاق حي ثان مدينة الإسماعيلية، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس حي ثانِ، نائب رئيس حي ثان، وقوات إنفاذ القانون.

وكانت الإزالات عبارة عن استرداد ٣ حالات لأراضي أملاك دولة بولاية المحافظة (رفض تقنين)، بمساحة ١٢١٥ م٢.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة ٢٤ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث نفذت المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ١٢ أكتوبر حتى ١ نوفمبر ٢٠٢٤، و تنفذ المرحلة الثانية في الفترة من ٩ نوفمبر حتي ٢٩ نوفمبر وتنتهي المرحلة الثالثة في ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤.