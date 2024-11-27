الري: دعم مصر الكامل للقضايا الفلسطينية المعنية بالمياه في الفعاليات الدولية

إلتقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ،اليوم الأربعاء، الدكتور زياد ميمي رئيس سلطة المياه الفلسطينية، وذلك ضمن فعاليات مشاركته بالدورة السادسة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه و المنعقد بالمملكة الأردنية الهاشمية .

وتم خلال اللقاء التباحث حول تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المياه ، وبحث التنسيق الجارى لتجديد مذكرة التفاهم في مجال "تطوير قدرات دولة فلسطين في مجال إدارة الموارد المائية" ، وتنفيذ خطة العمل المقترحة للتنسيق مع الجانب الفلسطيني في مجال التدريب ورفع القدرات من خلال حزم تدريبية تنفذ عن بعد في مجالات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي والتخطيط الإستراتيجي وإعداد الخطة طويلة المدى لإدارة الموارد المائية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الموارد المائية و استخدام الاستشعار عن بعد في رصد المخالفات والتعديات والمحاسبة المائية والتنبؤ بالأمطار والسيول.

كما تم خلال اللقاء مناقشة التعاون بين البلدين ضمن أنشطة مبادرة AWARe ، حيث تم ادراج الجانب الفلسطيني ضمن الدول المستهدفة في ورش العمل المشتركة المزمع تنفيذها في مطلع العام القادم بالتنسيق بين مبادرة AWARe ومبادرة CRIDA ( مبادرة "تحليل القرارات المعنية بمخاطر المناخ" التابعة لمنظمة اليونسكو ).

وقد أكد الدكتور سويلم على دعم مصر الكامل للقضايا الفلسطينية المعنية بالمياه في كافة المحافل والفعاليات الدولية ، والإستفادة من التواجد القوى والفعال والتمثيل رفيع المستوى لمصر في الفعاليات الدولية لخدمة و إعلاء متطلبات الجانب الفلسطيني في مجال المياه.