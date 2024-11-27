“الفولي” يناقش تطوير الأنشطة العلمية بالمراكز الاستكشافية لتعزيز الثقافة المجتمعية

عقد محمود الفولي، مدير عام الإدارة العامة للمراكز الاستكشافية، اليوم الأربعاء اجتماعًا موسعًا مع مديري فروع المراكز الاستكشافية على مستوى الجمهورية، بهدف مناقشة سبل تطوير الأنشطة العلمية والتعليمية التي تقدمها المراكز وتعزيز دورها في نشر الثقافة العلمية بين مختلف فئات المجتمع.

وتناول الاجتماع التحديات التي تواجه المراكز، مثل الحاجة إلى تحديث المعروضات والأنشطة التفاعلية، واستخدام التقنيات الحديثة لتعزيز التواصل مع الجمهور.

كما دعا الفولي إلى تنسيق الجهود بين الفروع وتبادل الخبرات لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على عدة مبادرات وخطط عمل لتحسين الأداء وتنظيم فعاليات علمية متجددة، مع التركيز على جذب المزيد من الزوار.

وأكد الفولي على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ القرارات المتفق عليها، موجهاً الشكر لجميع الحضور على التزامهم وجهودهم المتميزة.