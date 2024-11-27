محافظ بني سويف يعقد اجتماعًا لمناقشة إنجازات مشروع تعزيز فرص المرأة بالتصنيع الزراعي

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعًا لمناقشة إنجازات مشروع تعزيز فرص المرأة فى التصنيع الزراعي"OWAP" الممول من الحكومة الكندية، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة المصرية والمجلس القومي للمرأة، خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024. وذلك في حضور :د. محمد مصطفى مدير المشروع، نادين الشناوي استشارى أول ريادة الأعمال بالمشروع،د.أحمد العقيلي استشارى ريادة الأعمال ومنسق المشروع بالمحافظة، نهى محمد محمد مدير التعاون الدولي والعلاقات العامة بالمحافظة.

أكد المحافظ أهمية المشروع الذي يهدف إلى تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة في قطاع التصنيع الزراعي، وفقاً لرؤية مصر 2030، التي تتضمن تطوير قدرات المرأة وإشراكها في سوق العمل، ودعم ريادة الأعمال وتحقيق تكافؤ الفرص لتوظيف المرأة في جميع القطاعات من خلال 3 محاور رئيسية،مشيرًا إلى أهمية المشروع باعتباره نموذجًا رائدًا في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، مشددًا على الدور المحوري للمشروع في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، خاصة في المناطق الريفية.

ناقش المحافظ إنجازات المشروع، وتضمنت الإشارة إلى تحقيق تقدم ملموس عبر 3 محاور رئيسية، في المحور الأول الخاص بتعزيز فرص العمل وريادة الأعمال، تم التعاون مع عدد من الجمعيات الشريكة بالمحافظة هي (جمعيات الشباب للتنمية والبيئة، وأيادي الخير، وشباب الخير، وتنمية المجتمع المحلي بجزيرة ببا) لتنفيذ أنشطة المشروع في 9قرى، حيث نُفذت تدريبات ريادة الأعمال واستهدفت 100 سيدة لتزويدهن بمهارات إدارة المشروعات، وإقامة تدريبات فنية متخصصة في التصنيع الزراعي، شملت صناعة الألبان وتجفيف الفواكه وصناعة الأعلاف. والتي أسفرت عن إنشاء جمعيات إنتاجية بقريتي الميمون وحسين نامق، مما أتاح 75 فرصة عمل مباشرة للنساء.

وفي المحور الثاني الخاص بتحسين بيئة العمل، تم تدريب 100 سيدة في المصانع والشركات على موضوعات الصحة والسلامة المهنية وسلامة الغذاء والتصدي للتحرش. كما أُقيمت حملات توعية في قرية النويرة وطوة، استهدفت 1200 مستفيد ومستفيدة،لتسليط الضوء على قضايا مثل العنف الأسري والزواج المبكر وتمكين المرأة وشهدت الأنشطة توعية مجتمعية واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتحقيق بيئة عمل أكثر أمانًا وتشجيعًا للمرأة.

أما المحور الثالث، فتناول تحسين السياسات الداعمة للمرأة، حيث حصلت شركتان على ختم المساواة بين الجنسين من المجلس القومي للمرأة، مما يعزز فرصهما في الوصول إلى الأسواق العالمية ويزيد من جاذبيتهما للحصول على التمويل. كما أُقيمت تدريبات لاستشاريي تمكين المرأة (WEPS) بهدف مساعدة الشركات في تحقيق المعايير اللازمة للحصول على شهادات معتمدة من الأمم المتحدة لدعم التصدير.