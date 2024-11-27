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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الجنائية الدولية: لا حصانة لنتنياهو من الملاحقة القضائية وليس هناك اعتبارات سياسية

رئيس حكومة الاحتلال
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو
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قال فادي العبد الله المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، إن المُلاحقات القضائية التي صدرت بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه الأسبق يوآف جالانت، هي مذكرات اعتقال قانونية قضائية، ولا تتأثر بأي اعتبارات سياسية بما في ذلك وقف إطلاق النار في لبنان.

وأكد «العبد الله» خلال تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن المواضيع السياسية لا تؤثر على سير العدالة التي لديها مسارها الخاص، وعندما تصدر مذكرات اعتقال من  قبل قضاة المحكمة هم وحدهم من يستطيعون سحب تلك الأوامر في حال كان هناك سبب قانوني، وغير ذلك فإن مذكرات الاعتقال لا تسقط بمرور الزمن والتقادم.

وأوضح المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، أن المحكمة لم تصدر حكمًا بحق نتنياهو وجالانت بل المحكمة في المرحلة التمهيدية، إذ أصدرت أوامر بالقبض عليهم، لوجود أسباب وجيهة للظن بأنهم ارتكبوا هذه الجرائم، وأنه من الضروري أن يدافع المدانين عن أنفسهم أمام القضاة، وهنالك حقوق دفاع محفوظة لهم، وبالتالي هم ليس مدانون.

فادي العبد الله المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يوآف جالانت