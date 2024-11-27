أبرزها العتاولة والمداح| دراما الأجزاء تسيطر على الموسم الرمضاني المقبل.. وناقدة فنية: ظاهرة ليست جديدة على الدراما المصرية

رغم الاستعدادات المبكرة لتقديم دراما رمضان، إلا أنه ما زالت ظاهرة تقديم أجزاء جديدة للمسلسلات هي السائدة، وكأنها أصبحت موضة منتشرة في الدراما المصرية خلال السنوات الماضية، ومع حلول شهر رمضان المقبل نجد أكثر من خمسة أعمال يقدمون أجزاء جديدة بعد نجاح الموسم الأول منها.؛ «البوابة نيوز» ترصد الظاهرة ومعرفة معيار تقديمها.

المداح 5

يدور المسلسل في إطار تشويقي حول صابر المداح، وهو رجل متدين ومحبوب تمكن منه الشيطان بسبب من تعلق قلبه بحبها، فقتل أقرب الناس إليها، وانقلبت الحياة رأساً على عقب وحقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية ونجاح جماهيري كاسح خلال عرض أجزائه الأربعة ويشارك في بطولتة كل من حمادة هلال، وخالد الصاوي، وغادة عادل، وهبة مجدي، ودنيا عبد العزيز، وخالد سرحان، ومحمد عز، وحنان سليمان، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، بالإضافة إلى ظهور خاص لبعض النجوم مثل فتحي عبالوهاب، وسهر الصايغ، ودياب، ومي سليم، وحمزة العيلي، من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

كامل العدد 3

يدور المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي فيتقابل أحمد طبيب التجميل، وليلى صاحبة مشروع مستحضرات التجميل سرعان ما يقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سببا عائقا أمام العلاقة، ولكنهما يقرران الزواج وتحدي الظروف وعند عرض الأجزاء الأولي والثانية حقق ردود أفعال واسعة و نجاحا جماهيريا ونسبة مشاهدة عالية ، بطولة كل من دينا الشربيني، وشريف سلامة، وإسعاد يونس، وميمي جمال، وحمزة دياب، وجيسيكا حسام الدين، ولينا صوفيا، وسيليا محمد سعد، ومالك عماد، من تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، من إخراج خالد الحلفاوي.

العتاولة 2

بعد نجاح الجزء الأول في رمضان الماضي؛ أعلن صُناع العمل الاستعداد لتصوير جزء ثانٍ له ويدور المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حول قصة الشقيقين (خضر) و(نصار)، واللذين يعملان في مجال النصب والجريمة، مما يضعهما في العديد من العقبات والمخاطر ويشهد العتاولة 2 غياب عدد من أبطاله وهم فريدة سيف النصر ومي كساب، وتأتي الفنانة الكبيرة فيفي عبده بديلة لفريدة سيف النصر وتقوم بدور شديدة ويشارك في بطولة مسلسل العتاولة 2 كل من أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، ميمي جمال، صلاح عبد الله، نهى عابدين، أحمد كشك، مصطفى أبو سريع وغيرهم، من تأليف هشام هلال، من إخراج أحمد خالد موسى.

أشغال شقة 2

يدور المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي حول حمدي عبدالرحيم إخصائي الطب الشرعي الذي يُرزق هو وزوجته بتوأمين بعد فترة من زواجهما، ويقرران اﻻستعانة بمديرة منزل لرعاية التوأمين، ولكنهما يعانيان بشدة في رحلة البحث عن مديرة منزل لرعاية الطفلين. أشغال شاقة بطولة كل من هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف بالمسلسل، من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

جودر 2

يدور المسلسل في إطار الدراما الممزوجة بالخيال والمستوحى أحداثه من قصص ألف ليلة وليلة حول حياة تاجر ينجب ثلاثة أولاد؛ (سالم) و(سليم) و(جودر)، حيث تتعقد حياة الابن الأخير (جودر)، ويصبح في صراع مع العدو (شمعون) للوصول إلى كنوز الحكيم (شمردل) الأربعة ، يشارك في بطولة العمل كل من النجم ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، أيتن عامر، هنادي مهنا، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، أحمد كشك، وغيرهم من الفنانين، من تأليف أنور عبد المغيث ، من إخراج إسلام خيري.

قلع الحجر 2

يدور المسلسل في إطار درامي، تدور أحداثه في الصعيد، حول قصة حدثت بالفعل، حيث العمدة (فرماوي)، والشاب المتمرد (عبدالحي) الذي يدخل في عدة أزمات بسبب تسلط والديه، كما يتطرق العمل إلى قضية حقوق المرأة بطولة محمد رياض ، سوسن بدر، سميرة عبد العزيز، مني عبد الغني، ومجموعة من النجوم إخراج حسني صالح.

الاختيار

تدور أحداث المسلسل حول حياة قائد الكتيبة 103 صاعقة في الجيش المصري عقيد أ.ح أحمد صابر منسي الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح شمال سيناء، أثناء محاولته التصدي لهجوم الإرهابيين في سيناء.

المسلسل بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد السقا وغيرهم من النجوم، إخراج بيتر ميمي.

كيد النسا

وعندما قدم صناع العمل الجزء الأول منه حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً مما دفع صناعه لتقديم جزء ثانٍ منه وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي حيث تجسد الفنانة فيفي عبده شخصية الزوجة الأولى (كيداهم) للنجم أحمد بدير ذلك الزوج ضعيف الشخصية أمام تسلط زوجته وقوتها مما يدفعه إلى الزواج من امرأة أخرى هي (صافية) التي تجسد دورها الفنانة سمية الخشاب، ومن هنا تبدأ المشاحنات والصراع بين الضرتين على الزوج وحدوث العديد من المفارقات والمقالب بينهما بطولة فيفي عبده ، سمية الخشاب، أحمد بدير، أيتن عامر ، دينا فؤاد، ومجموعة من الفنانين إخراج أحمد صقر.

الكبير أوي

قدم هذا المسلسل أكثر من ستة أجزاء، وتدور أحداث المسلسل حول عمدة قرية «المزاريطة»، الذي تزوّج من امرأة أمريكية وأنجب منها ثلاثة توأم؛ أحدهم تربى في الصعيد، والآخر في أمريكا، والآخر في القاهرة وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الأخوان الثلاثة عندما يلتقون ويتنافسون على العمودية خلفا لوالدهم ويجسد مكي الأدوار الأربعة الأب والإخوان الثلاثة (الكبير وجوني وحزلقوم). يتفق الأخوان الثلاثة على إقامة انتخابات للعمودية، ويحاول كل منهم استمالة أهل القرية، ولكن في النهاية يفوز جوني في الانتخابات باكتساح، بطولة أحمد مكي ودنيا سمير غانم وهشام إسماعيل ومحمد شاهين ومحمد سلام وعلي مدار أجزائه إخراج كل من إسلام خيري وأحمد الجندي وهشام فتحي.

أبو العروسة

وحقق هذا المسلسل نجاحًا كبيراً فور عرض أجزائة الثلاثة، وتدور الأحداث حول عدد من المشاكل الاجتماعية من خلال الموظف عبدالحميد الذي تختلط مشاعره السعادة والقلق عندما يتقدم شاب للزواج من ابنته، حيث تتعرض الأحداث لتحمل الأب لتكاليف زواج ابنته، ولاختلاف الفوارق الاجتماعية بين طبقات المجتمع، ومشاكل الأسر المصرية، بطولة كل من سوسن بدر، سيد رجب، ولاء االشريف، كارولين عزمي، ميدو عادل وغيرهم من النجوم إخراج كمال منصور.

ليالي الحلمية

ويعد هذا المسلسل ملحمة درامية قوية ويعد من أشهر مسلسلات الأجزاء في تاريخ الدراما تدور أحداث العمل حول الصراع بين سليم البدري، وهو رجل أعمال ثري، والعمدة سليمان غانم، وهو رجل ريفي قادم من الأرياف للثأر لوالده الذي مات في السجن بسبب إسماعيل البدري، والد سليم. ولعبت نازك السلحدار، وهي امرأة قوية وطموحة، دورًا رئيسيًا في هذا الصراع، حيث كانت تستفيد منه لتحقيق أهدافها الخاصة.بدأت المواجهة بين سليم والبدري عندما قام سليمان بشراء أسهم في مصنع سليم للمنسوجات، وشارك في بطولته العديد من الفنانين، منهم يحيى الفخراني، وصلاح السعدني، وصفية العمري، ومحمود ياسين، وعبد الله غيث، وآخرون إخراج إسماعيل عبد الحافظ.

رأفت الهجان

هو مسلسل درامي اجتماعي قدم منه ثلاثة أجزاء، ويدور حول ملحمة وطنية في ملفات المخابرات المصرية عن سيرة البطل المصري رفعت علي سليمان الجمال الذي تم زراعته داخل المجتمع الإسرائيلي للتجسس لصالح المخابرات المصرية، وكان له دور فعال في الإعداد لحرب أكتوبر. بدأ العمل على إنتاج أول جزء في عام 1987، بطولة محمود عبد العزيز، يسرا، يوسف شعبان،محمد وفيق،نبيل الحلفاوي،وكوكبة كبيرة من النجوم والنجمات إخراج يحيي العلمي.

ليه لأ

حقق هذا العمل نجاحاً كبيراً فور عرضه مما دفع صُناع المسلسل لتقديم جزء ثانٍ وثالث منه ويطرح العمل العديد من القضايا والمشاكل الاجتماعية التي تعاني منها النساء على وجه الخصوص، حيث يروي كل موسم قصة جديدة ويضم شخصيات مختلفة عن المواسم الأخرى، ولا تقتصر القضايا التي يعالجها المسلسل على تلك التي يعاني منها المجتمع المصري، بل يعكس المشاكل والتحديات التي تواجه النساء بشكل عام في الوطن العربي وتتطرق الموسم الأول من مسلسل "ليه لأ" إلى موضوع استقلال المرأة عن عائلتها، بينما يركز الموسم الثاني على قضية الأمومة والتبني، أما الموسم الثالث فيلقي الضوء على فكرة الطلاق والزواج والصعوبات التي تواجهها النساء بهذا الخصوص بطولة أمينة خليل ، شيرين رضا ، هالة صدقي،هاني عادل ، محمد الشرنوبي، نيللي كريم ومجموعة من النجوم تأليف مريم نعوم إخراج مريم أبو عوف.

ماجدة موريس: الأحداث الجديدة والكتابة الجيدة من شروط تقديم مسلسلات الأجزاء

عن تقديم الأعمال ذات الأجزاء في دراما رمضان المقبل وخلال الفترة الماضية قالت الناقدة ماجدة موريس في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إن هذه الظاهرة ليست جديدة من نوعها على الدراما المصرية، فهي متواجدة منذ قديم الأزل، وأوضحت صُناع الفن المصري، هم من اخترعوا تلك الموضة في السبعينيات من خلال مسلسل ليالي الحلمية، الذي قُدم علي مدار خمسة أجزاء، وأيضاً رأفت الهجان وقُدم على مدار ثلاثة أجزاء والشهد والدموع وغيرها، لافتة ألا نستطيع القول إنها مسيطرة علي الدراما لأن أصبح المسيطر الآن المسلسلات ذات الـ 15 حلقة وليس الـ 30 وفي رمضان المقبل وليس هناك أكثر من 5 مسلسلات ذات الأجزاء.

وتابعت: ليس هناك مانع من ضرورة تقديم مسلسلات ذات الأجزاء ولكن بشروط، مشيرة إلى أن أهمها أن تلك الأعمال تتوقف علي أهمية الموضوع والقصة، فبالتالي من الممكن أن يأخذ مساحة خاصة علي الشاشة، وأكبر مثال علي ذلك مسلسل رأفت الهجان الذي عرض وكان يعبر عن قصة ورواية مهمة للمشاهد وحدثت علي مدار سنوات طويلة وكان من المهم تقديمها بشكل بالغ الدقة وفي ذات الوقت كان هناك كُتاب لديهم من القدرات تقديم أفكار معبرة عن جزء من حياة البلد بأكملها.

وأكدت أن المعيار الوحيد لتقديم هذا النوع من الأعمال أهمية السيناريو وفقاً للقصة والحدث ودون ذلك يعد تطويلا ليس له مبرر.