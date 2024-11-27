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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن تطورات الأوضاع في أوكرانيا

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
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عقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، جلسة، لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وقال ممثل الولايات المتحدة لدي مجلس الأمن، إن روسيا تبيع لكوريا الشمالية تكنولوجيا عسكرية، مشيرًا إلى أن روسيا تدرب جنودًا من كوريا الشمالية، وتتلقى دعما من الصين، وتستخدم ذلك في النزاع بأوكرانيا.

وتابع: "روسيا تقوم بتوسيع الحرب والعمليات ضد أوكرانيا، ونحن سنواصل دعم كييف عسكريا، ونجدد النداء بأن تسحب روسيا قواتها بشكل فوري من الأراضي الأوكرانية."

بينما قال ممثل الصين لدى مجلس الأمن: "نشهد توسيعا للقتال والحرب بين روسيا وأوكرانيا والأزمة تتفاقم من خلال استخدام ذخائر وقنابل عنقودية، نطالب بوقف الحرب الروسية الأوكرانية وملتزمون بتعزيز مباحثات السلام." 

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