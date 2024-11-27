محافظ بني سويف يناقش مع مسؤولي الطرق المشروعات الجاري تنفيذها

الأربعاء 27/نوفمبر/2024 - 05:51 م

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية تسريع وتيرة العمل في المشروعات التي يجرى تنفيذها تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري وتذليل العقبات لإنهاء الأعمال وفق توقيتاتها المحددة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية وتطبيق أعلى معايير الجودة لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وتعزيز معدلات التنمية بقرى ومراكز المحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع مسؤولى قطاع الطرق والكباري والنقل لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الهيئة بدائرة المحافظة ضمن خطة الدولة لتحسين شبكة الطرق ودعم جهود التنمية في مختلف المجالات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة لمشروعات الطرق والرصف والصيانة ورفع كفاءة الطرق بإعتبارها من شرايين التنمية

ناقش المحافظ مع مسؤولى القطاع مستجدات وتفاصيل الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها على مستوى المحافظة، والتي تضمنت رفع كفاءة طريق دمو، والمرحلة الأولى من مشروع محور الفشن الحر على النيل ومجمع مواقف السيارات أسفل محور عدلي منصور ، حيث تم تقديم عرض تفصيلي حول تقدم العمل في المشروعات المختلفة، و نسب الإنجاز وتوفير المتطلبات اللازمة لتذلل المعوقات لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات

حضر الاجتماع، المهندس أحمد عراقي حسين، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بالهيئة العامة للطرق والكباري ببني سويف ، المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، وشيرين حسين مسؤولة المكتب الفني بديوان عام المحافظة، وعدد من التنفيذيين المختصين.