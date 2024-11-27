"ميتا" تطلق تحديثا لتطبيق ماسنجر مع ميزات مبتكرة لتحسين المكالمات والتواصل

أطلقت شركة "ميتا" تحديث جديد لتطبيق "ماسنجر"، يشمل عدد من الميزات المجهزة لتحسين تجربة المكالمات الصوتية والمرئية والتحفيز لسهولة التواصل .

يأتى هذا التطوير نتيجه استجابه الشركة لملاحظات المستخدمين، مع التركيز على تقديم خيارات متطورة تجعل التطبيق أكثر تفاعلية وشخصية.

وأضاف التحديث ميزة تسمح للمستخدمين تحديد خلفيات المكالمات المرئية عن طريق تقنية الذكاء الاصطناعي.

يمكن اختيار خلفيات مطورة، مثل شواطئ جاذبة أو مدن حديثة ، لإعطاء طابع شخصى على المكالمات.

يمكن تفعيل هذه الميزة بطرق مبسطة عن طريق أيقونة "التأثيرات" فى واجهة المكالمات.

مكالمات فيديو عالية الدقة "HD"

يدعم "ماسنجر" مكالمات الفيديو بجودة كبيرة ، التى تفعل مباشر عند الاتصال عبر شبكات Wi-Fi، وللمستخدمين الذين يتواصلون عن طريق بيانات الهاتف، يمكن تفعيل الجودة يدويا عن طريق إعدادات المكالمة، ما يضمن سطوعا بصريا أكبر وتجربة تواصل أكثر واقعية.

تحسين جودة الصوت بعزل الضوضاء

أضاف التطبيق أدوات متطورة لعزل الضوضاء المحيطة وتحسين الصوت، ما يسهم فى تحسين وضوح المكالمات حتى فى البيئات المزدحمة، كذلك يمكن تفعيل هذه الخاصية من خلال إعدادات المكالمة.

تسجيل الرسائل الصوتية والمرئية

سمح التحديث الجديد ميزة تسجيل الرسائل الصوتية أو المرئية فى حال عدم تمكن المتلقى من الرد، كما تسمح هذه الخاصية للمستخدم تسجيل رسالة ترسل مباشرة بعد انتهاء المكالمة، ما يحفز سهولة التواصل فى الساعات التى يكون فيها الرد غير محتمل .

التكامل مع مساعد Siri

لمستخدمى أجهزة آيفون، أصبح من السهل إجراء المكالمات أو إرسال الرسائل عبر الأوامر الصوتية عن طريق مساعد siri .

مثلا يمكن للمستخدم قول: "مرحبا Siri، أرسل رسالة إلى "اسم جهة الاتصال" على ماسنجر" لإتمام المهمة دون طلب استخدام الجهاز.

خطوة نحو تحسين تجربة المستخدم

يعكس هذا التحديث التزام "ميتا" بتطوير تجربة التواصل عبر "ماسنجر"، من خلال تقديم ميزات تتلائم مع احتياجات المستخدمين وتعطي مزيدا من المرونة والإبداع على طريقة التفاعل.