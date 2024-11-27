متحدث الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية: نرحب بوقف إطلاق النار في لبنان

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن بيتر ستانو، إنّ الاتحاد وكل الدول الأعضاء رحبت بوقف إطلاق في لبنان، لأنه أمر ضروري للشعب اللبناني والإسرائيليين، إذ يمكنهم العودة بشكل آمن إلى منازلهم.

وأضاف "ستانو"، في لقاء مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "إطلاق النار أخبار جيدة يجب أن تنفذ سريعا وأن تراقب ويتم التشديد والحفاظ عليها منعا من استعادة القتال مرة أخرى، لأن المدنيون فقط يعانون في هذا السياق".

وتابع المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن: "ما يحدث في غزة مختلف عن لبنان، فنحن نتحدث عن نزاعين مختلفين في ظروف مختلفة أيضًا، ففي لبنان لم يكن البلد في حرب، ولم يكن أهل لبنان يرغبون في خوض الحرب، ولكن حزب الله بدأ إطلاق النار وفي النهاية وافق على وقف إطلاق النار".

وواصل: "في غزة، يستمر النزاع لأكثر من عام، وحدث تدمير كامل هناك، نتحدث عن أزمة كاملة دون وجود نظام هيكلي، وحماس مستمرة في القتال وأسر المحتجزين، بينما إسرائيل وحزب الله وافقا على إطلاق النار".