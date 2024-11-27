اقتصادي: “صنع في مصر” بوابة المنتجات المصرية للأسواق العالمية

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن مشاركة منصة "صنع في مصر" بالمعرض الدولي للصناعات الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية في غاية الأهمية، حيث توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بصحبة كبار الشخصيات المُشاركين لافتتاح المعرض المُصاحب للملتقى والمعرض الدولي للصناعة في نسخته الثالثة.

وأضاف “الحسيني”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “من القاهرة”، المذاع على قناة “النيل للأخبار”، أن رئيس رئيس مجلس الوزراء أشار إلى أن هذا المعرض يُعد فرصة كبيرة للتعرف على أبرز الابتكارات والمشروعات الجديدة في مختلف القطاعات والمجالات، باعتباره يُمثل منصة صناعية واقتصادية رائدة تُسهم في تعزيز التعاون وتطوير قطاع الصناعة في الدولة، كما أن المعرض يُعزز فرص التعاون بين الشركات، ويوفر فرصًا عديدة لعقد شراكات استراتيجية مع تلك الشركات سواء المحلية أو الأجنبية.

وأوضح أن مشاركة منصة "صنع في مصر" لها أهمية استراتيجية، حيث أن المنصة تُعد أول منصة وطنية أطلقت في أبريل 2020 وتُروج بدورها للمنتجات والمصانع المصرية بأفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في ظل التطور الرقمي للمنصات الرقمية بجمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا، وبما تتميز به الشركات والمصانع المصرية بمنتجات ذو مواصفات ومقاييس عالمية تنافسية بالأسواق العالمية، وتم ربطها إقليميا بمنصة صنع في الخليج التي تتضمن المصانع والمستوردين بالسوق الخليجي، مما يُسهل عليهم التبادل التجاري مع مصانعنا الوطنية.

وأشار إلى أنه مما لا شك فيه أن المعرض يدعم الصادرات المصرية بشكل ملحوظ وذلك لأن أغلب التعاملات التجارية الدولية تتم إلكترونيًا وأن المنصة توفر أكبر قاعدة للبيانات المحلية برعاية غرف الصناعة المصرية، حيث تتيح المنصة لكافة المصانع والشركات المصرية فتح حسابات سنوية لاستقبال الطلبيات الخاصة والحكومية لمنتجاتها عن طريق المنصة؛ مما يُساهم في زيادة حصصهم السوقية محليًا وإقليميًا ومما تتميز به منتجات شركاتهم ذات المواصفات عالية الجودة.