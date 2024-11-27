محافظ بني سويف يشيد بالطلاب المشاركين في مؤتمر"مستقبل الابتكار وريادة الأعمال"

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على الأداء المتميز والنتائج المشرفة التي حققها طلاب وطالبات بني سويف، من المبدعين والمبتكرين، وحصولهم على مراكز متقدمة خلال مشاركتهم في فعاليات المؤتمر الدولي الرابع بعنوان "مستقبل الابتكار وريادة الأعمال"، والذي استضافته جامعة سوهاج بمشاركة 8 محافظات.

جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير أعدته الدكتورة أمل الهواري وكيل الوزارة ، بشأن مشاركة تعليم بني سويف في المؤتمر، وتضمن الإشارة إلى فوز الطالبين :ياسين أحمد عيد،عمرو محمد توفيق بمدرسة Stem للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا على المركز الأول بمشروع الروبوت الزراعي ـ فيما حصل الطالب : ماريو مجدي عاطف بمدرسة الشهيد هشام كمال طعمه الثانوية" النيل سابقاً" على المركز الثاني بمشروع" ابليكيشن عظمة مصر"،بينما حصد الطالب: عمر جمال ربيع بمدرسة علي بن أبي طالب الثانوية بنين المركز الثالث عن مشروع الفلتر الحيوي ، فضلا عن تكريم الطالب بيتر أشرف لمشاركته بمشروع اللعبة التعليمية.

حيث تقدمت وكيل التعليم بالتهنئة لأسرة العاملين بالمركز الاستكشافي في العلوم فرع بني سويف وقيادات التعليم وفي مقدمتهم: د. ربيع محمد مدير عام الشؤون التنفيذية، نجلاء شلبي مدير المركز الاستكشافي، د. نجلاء الجزار مسؤول البحث العلمي والابتكار بالمركز والعاملين بالمركز على هذا الإنجاز، معربة عن سعادتها بهذا الإنجاز والأداء المشرف لطلاب بني سويف ومشاركتهم المتميزة خلال المؤتمر

وأشارت " الهواري" إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالبحث العلمي والابتكار والإبداع وتعمل على اكتشاف ورعاية الطلاب المبدعين في كافة المجالات ولاسيما مجال البحث العلمي بما يتماشى مع رؤية التنمية المستدامة للدولة المصرية رؤية مصر 2030 ، وبخاصة في محور بناء الإنسان المصري والذي يهدف إلى خلق جيل قادر على تحمل المسؤولية ومواجهة التحديات التي تواجهه في المستقبل