وزير الخارجية: توافقنا مع قطر على ضرورة النفاذ الكامل للمساعدات لقطاع غزة

قال وزير الخارجية والهجرة، السفير بدر عبدالعاطي، إنه بحث مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأهمية البالغة لتعزيز التنسيق والتشاور القائم بين البلدين الشقيقين ومع الدول العربية، حتى تكون هناك أرضية صلبة للتعاون والتشاور المشترك فيما يتعلق بقضية العرب الأولى ولب الصراع بالمنطقة، وهي القضية الفلسطينية.

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «توافقنا على الأهمية البالغة للوقف الفوري لإطلاق النار، والجدية وضرورة توفر الإرادة السياسية لسرعة إنجاز الصفقة التي تضمن إطلاق سراح الرهائن وتحقن دماء الشعب الفلسطيني، وتناولنا الأهمية البالغة للنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».

وأشار وزير الخارجية والهجرة، إلى أنه أحاط رئيس الوزراء القطري، بكل الترتيبات الجارية فيما يتعلق بالمؤتمر الخاص بدعم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، والذي تستضيفه القاهرة يوم 2 ديسمبر، ويتم هذا المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ويستهدف المؤتمر تعزيز الاستجابة الإنسانية داخل غزة.

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أنه تناول مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، العديد من الملفات الدولية والإقليمية.