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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس الكونفدرالية.. تعرف على تشكيل الصفاقسي لمواجهة بطل الجزائر

الصفاقسى
الصفاقسى
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أعلن الكسندر سانتوس المدير الفنى لفريق الصفاقسى التونسى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره النادى الرياضي القسنطيني الجزائري، وذلك بعد قليل على ملعب "الأولمبي حمادي العقربى"، ضمن منافسات الجولة الاولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.
وجاء تشكيل فريق الصفاقسي التونسي كالتالي:
حراسة المرمى: أيمن دحمان .
خط الدفاع: محمد النصراوي - صالح الحرابي - ريان الدربالي - هشام بكار.
خط الوسط: بيدرو سا - موسى بالا كونتي - فراس السكوحي - أشرف الحباسي .
خط الهجوم: محمد الضاوي كريستو - روبن هيباي.
 

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