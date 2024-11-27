كأس الكونفدرالية.. تعرف على تشكيل الصفاقسي لمواجهة بطل الجزائر

أعلن الكسندر سانتوس المدير الفنى لفريق الصفاقسى التونسى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره النادى الرياضي القسنطيني الجزائري، وذلك بعد قليل على ملعب "الأولمبي حمادي العقربى"، ضمن منافسات الجولة الاولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء تشكيل فريق الصفاقسي التونسي كالتالي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان .

خط الدفاع: محمد النصراوي - صالح الحرابي - ريان الدربالي - هشام بكار.

خط الوسط: بيدرو سا - موسى بالا كونتي - فراس السكوحي - أشرف الحباسي .

خط الهجوم: محمد الضاوي كريستو - روبن هيباي.

