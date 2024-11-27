الكونفدرالية.. صلاح محسن يقود المصري في مواجهة إنيمبا النيجيري

أعلن على ماهر المير الفنى لفريق المصري البورسعيدى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إنيمبا النيجيري، وذلك بعد قليل على ملعب “ستاد السويس”، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

وجاء تشكيل المصرى كالاتي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، باهر المحمدي، عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمود حمادة، محمد مخلوف، محمد الشامي، عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي.

خط الهجوم: صلاح محسن .

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود حمدي، أحمد عيد، خالد صبحي، يوسف الجوهري، حسين فيصل، ميدو جابر، كريم بامبو، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجي.