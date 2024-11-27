تأجيل محاكمة مسنة وزوجها المتهمين بقتل طفلة بالسلام

الأربعاء 27/نوفمبر/2024 - 05:44 م

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة محاكمة مسنة وزوجها المتهمين بقتل طفلة ووضعها داخل جوال وإلقائها بمدخل عقار انتقاما من والدتها بالسلام، إلى جلسة الدور الرابع من شهر يناير المقبل

كان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة طفلة ملقاة بأحد شوارع النهضة بدائرة قسم السلام ثان.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وكشف الفحص حول الواقعة، عن أن الجثة لطفلة تدعى س 8 سنوات، وأنها متغيبة عن أسرتها منذ 24 ساعة.

كما كشف الفحص أن الطفلة الصغيرة مقتولة وبها آثار وتعذيب، وتم نقل جثتها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق