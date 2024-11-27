سؤال برلماني بشأن معاناة ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم الدستورية

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني بشأن معاناة ذوي الإعاقة للحصول على حقوقهم الدستورية في الصحة والتعليم والإسكان والتنقل والرياضة والحياة الكريمة التي تراعي ظروفهم الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأوضحت السعيد في سؤالها، أن الكثير من ذوي الاعاقة يعانون من سوء الأحوال المعيشية والإجراءات شديدة الصعوبة في استخراج الأوراق للحصول علي معاش تكافل وكرامة والعلاج بالمستشفيات الحكومية والتنقل بالمواصلات العامة والخاصة والحصول على حقوقهم المستحقة في الأنشطة الرياضية والحصول علي مسكن في المشروعات التي تطرحها الحكومة.

وسألت النائبة عن نسبة المعينين بالمسابقات المعلنة ونسبة ٥٪؜ المقررة لذوي الإعاقة، و الأعداد التي تحصل على معاش التضامن الاجتماعي مقارنة بأعدادهم الفعلية.

كما سألت السعيد عن الخدمات الصحية وسهولة حصولهم عليها، والأنشطة الرياضية المتاحة لهم ومدى الاهتمام بالناشئين، موضحة أن هذا الملف يحتاج للاهتمام به وتوضيح الأرقام الحقيقية من ذوي الإعاقة، وقياس أثر تطبيق القانون ١٠ لسنة ٢٠١٨.

وطالبت السعيد بإحالة طلبها للجنة المختصة بمجلس النواب وبحضور الوزراء المعنيين.

