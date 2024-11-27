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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة القطري أمام تراكتور الإيراني

حمدي فتحي نجم الوكرة
حمدي فتحي نجم الوكرة القطري
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أعلن علي رحمة المري، المدير الفني لفريق الوكرة القطري، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة تراكتور الإيراني، خلال المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا 2.

يحل فريق الوكرة، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره تراكتور بملعب استاد آل راشد، في لقاء ينطلق في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود حمدي فتحي تشكيل الوكرة أمام تراكتور، إذ يتواجد أساسيًا رفقة التونسي عيسى العيدوني في وسط ملعب النواخذة.

شارك حمدي فتحي في 10 مباريات مع الوكرة في الدوري القطري، لم يسجل خلالها أي هدف حتى الآن، لكنه صنع هدفًا وحيدًا.

انتقل حمدي فتحي إلى الوكرة، قادمًا من الأهلي في صيف 2023 بعقد لمدة 4 مواسم، ويقدم مستويات رائعة مع فريقه القطري.

يحتل الوكرة وصافة جدول ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2 برصيد 3 نقاط، وله مباراة مؤجلة، بينما يأتي تراكتور على الصدارة وفي رصيده 9 نقاط.

تشكيل الوكرة تراكتور في دوري أبطال آسيا 2 

حراسة المرمى: محمد البكري 

خط الدفاع: المهدي علي - ألكسندر شولز - لوكاس مينديز - عبد الكريم حسن

خط الوسط: حمدي فتحي - عيسى العيدوني - جيلسون دالا

وفي الهجوم: فريد بولاية - ريكاردو جوميز - أيوب عسال.

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