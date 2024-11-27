الاتحاد الآسيوي يحقق في القرارت التحكيمية لمباراة السد القطري والهلال السعودي

أعلن الاتحاد الآسيوى لكرة القدم، فتح التحقيق حول ما حدث فى مواجهة السد القطرى والهلال السعودى، من قرارات تحكيمه، في المواجهة الأخيرة التى جمعت بينهما بدوري أبطال آسيا للنخبة.



وكان السد القطري، استضاف نظيره الهلال السعودى فى المباراة التي انتهت أمس الثلاثاء، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.



وشهدت تلك المباراة العديد من القرارات الجدلية تحكيميًا، مما استعدت الاتحاد الآسيوى لأصدار بيان يفتح من خلاله التحقيق.

حيث أصدر الاتحاد الآسيوى بيانًا رسميًا اليوم الأربعاء، قال فيه إنه سيقوم بمراجعة مفصلة لقرارت التحكيم وأداء الكوري الجنوبي جونج هيوك كيم حكم الساحة وكذلك معاونيه في تقنية الفيديو.

وأكمل: "سيتم معالجة أي أخطاء محتملة أو حالات مثيرة للجدل بما يتماشى مع اللوائح والبروتوكولات لتقييم الحكام وتحسين الأداء التي وضعتها لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي".



وكان عدد من خبراء التحكيم قد أشاروا إلى أحقية الهلال في الحصول على 3 أو 4 ركلات جزاء ضد السد خلال المواجهة التي أقيمت بالدوحة.