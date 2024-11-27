مشروع "بستان الإبداع" ينظم برنامجاً ثقافياً وفنياً لطلبة معهد الغمري النموذجي بالمنيب

في إطار حرص وزارة الثقافة على تفعيل بروتوكول التعاون بينها وبين مشيخة الأزهر الشريف، حط مشروع "بستان الإبداع" رحاله بمعهد الغمري النموذجي الأزهري للمرحلة الإبتدائية بمنطقة المنيب الأربعاء 27 نوفمبر2024.

وعلى مدار اليوم الدراسي نظم المشروع الذي أطلقه قطاع الفنون التشكيلية منذ قرابة عام ونصف، برنامجاً ثقافياً وفنياً لطلبة المعهد؛ بدأ من حضور طابور الصباح في السابعة والنصف صباحا بكلمة عن مشروع بستان الإبداع، ثم الانتقال إلى حجرة المكتبة لإلقاء الندوة الثقافية بالصوت والصورة وموضوعها " زينة الأرض "، بعد ذلك تحرك فريق العمل بصبة مجموعة من التلاميذ إلي متحف راتب صديق ومركز الثقافي لعمل الورشة الفنية بالألوان الاكريليك والكولاج على المسطح الابيض.

ويُعد بستان الإبداع أحد أهم المبادرات التي تبنتها وزارة الثقافة، وأولتها دعماً ورعايةً كمشروع طموح يهدف إلى الإرتقاء بمستويات الفكر والمعرفة، وصقل المواهب الواعدة لدى الأطفال، ورعاية الموهوبين منهم في مختلف الأقاليم المصرية، لإعداد جيل منفتح على الفنون ومستنير.

وكانت انطلاقة المشروع في يوليو 2023 على يد الفنان محمد كمال المشرف العام، يعاونه فريق عمل من من كوادر قطاع الفنون التشكيلية، وخلال هذه الفترة خاض المشروع نحو 30 جولة ما بين القاهرة والجيزة وبورسعيد والسويس ودمياط والغربية، وزار في محطاته متاحف ومدارس ومصانع وموانئ وميادين ومساجد وكنائس، وبلغ عدد المستفيدين ما يقارب 1500 طفل، والجهات التي تعاون معها أكثر من 10 جهات رسمية وأهلية.



