مباحث القليوبية تكثف جهودها لكشف لغز اختفاء شاب في ظروف غامضة

تكثف مباحث القليوبية جهودها، لكشف ملابسات اختفاء شاب يعمل مندوب مبيعات في إحدى قرى مركز شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، حيث قُطع التواصل مع زوجته مساء يوم 25 من نوفمبر الجاري عقب تحصيل مبلغ مالي واختفى عقب ذلك، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ببلاغ باختفاء شاب مندوب مبيعات عقب تحصيل مبلغ مالى من أحد عملائه فى قرية عرب جهينة بمركز شبين القناطر.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن الشاب يدعى، "أحمد وحيد إبراهيم الغزاوي"، 28 سنة، متزوج ولديه طفلان، "سفيان وعمره عامين، وشام عمرها 6 أشهر".

وقالت نشوى الطناني، زوجة الشاب المفقود، ومقيمة قرية مشتهر بطوخ، أن فى تمام الساعة الـ 11 مساء يوم 25 من شهر نوفمبر الجاري، كان زوجها يعمل مندوب مبيعات، ويقوم بتحصيل مبالغ مالية حصيلة عمله، بسيارته هيونداي فيرنا تحمل ارقام "ق ع ل 5687"، وفى يوم الواقعة قال لها إنه سيقوم بتحصيل أموال في قرية عرب جهينة ولكنه اختفى عقب تحصيله مبلغ مالي.