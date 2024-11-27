بعثة منتخب مصر لـ"لبومزا" تطير إلى هونج كونج للمشاركة في بطولة العالم

غادرت اليوم بعثة منتخب مصر للبومزا، متوجه إلى هونج كونج، من أجل المشاركة فى بطولة العالم، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 30 نوفمبر، وحتى 4 ديسمبر المقبل،

وتضم البعثة مجدي طايل نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة، ومعه أحمد محمود مديرا فنيا، وآن هيونج ون، مدرب، وعماد الدين محمود، مدرب، ومحمود سمير عبد الظاهر، طبيب.

وتضم البعثة من اللاعبين 38 لاعبا ولاعبة وهم؛ “مصطفى محمد ومحمد أيمن، والحسين إسلام، ومحمد عبد التواب، ويحيي عبد الحميد، وعمرو نصر الدين، وسيف الدين إسلام، ويوسف محمد، وعبد الله محمد، وعبد الله عادل، ومحمد أحمد، ومصطفى محمد، وشهاب الدين نبيل، وعماد عبد الله، وسعيد عبد الفتاح، وأحمد حسن، ومهاب رضا وعبد الرحمن احمد وطه محمد ويوسف وليد وريتاج محمد وسندس عصام وشيماء عزت وفرح حسن ورنا عمرو وجنا محمد وشهد أحمد وسلمي خالد وشرين تحتمس وعزيزة السيد وحنين حسن وجودي مصطفي وميار عمرو ونورهان شريف وجودي مجاهد وملك شريف ونورين عادل ومريم هاني”.

وتعتبر هذه البطولة هى الأولى للمنتخب بعد انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد برئاسة المستشار محمد مصطفي والذى نجح بقائمته فى الانتخابات الأخيرة التى تضم كل من مجدي طايل نائب للرئيس وحازم قنديل أمين الصندوق وفى العضوية يوجد كل من المهندس محمد عجيزة والدكتور حسن كمال وهيثم الجداوي وعلاء الهواري.