السعودية وروسيا وكازاخستان تؤكد على الالتزام الكامل بتخفيضات أوبك+ الطوعية

ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) الرسمية أن المملكة وروسيا وكازاخستان أكدت اليوم الأربعاء على أهمية الالتزام الكامل بتخفيضات إنتاج النفط الطوعية التي اتفق عليها تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها.

وقال مصدران في أوبك+ لرويترز، أمس الثلاثاء، إن دول المجموعة تناقش تأجيلا إضافيا لزيادة في إنتاج النفط كان مقررا أن تبدأ في يناير ، وذلك قبل اجتماع يوم الأحد لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج خلال الأشهر الأولى من 2025.

وذكرت “واس” أن ذلك حدث خلال اجتماع ثلاثي عبر الهاتف جمع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ووزير الطاقة في قازاخستان.

وأضافت واس "كما أكدوا على أهمية التعاون بين دول ‘أوبك+‘ والالتزام الكامل بالاتفاقية، بما في ذلك تخفيضات الإنتاج الطوعية التي تم الاتفاق عليها من قبل الدول الثماني المشاركة، إضافة إلى تعويض أي زيادات في الإنتاج".

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن الأمير عبد العزيز ونوفاك اجتمعا مع شياع السوداني في بغداد أمس لبحث أوضاع أسواق الطاقة العالمية ومسائل متعلقة بإنتاج النفط الخام وتدفقه إلى الأسواق وتلبية حجم الطلب.

وقالت وزارة الطاقة السعودية، إن الدول الثلاث شددت على أهمية الالتزام الكامل باتفاق أوبك+ لإمدادات النفط، بما في ذلك الخفض الطوعي للإنتاج المتفق عليه من الدول الثماني الأعضاء، بالإضافة إلى تدابير لتعويض أي زيادة في الإنتاج.