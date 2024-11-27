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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية: مصر وقطر تعملان على تحقيق نقلة نوعية في العلاقات

الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية
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رحب الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، برئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية القطري  محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي يزور مصر حاليا، مشددًا على أن هذه الزيارة عزيزة على جميع المصريين.
وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره القطري وتنقله قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك إرادة سياسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر، بالعمل على تحقيق نقلة نوعية في العلاقات.
وأكد أنه يجري العمل على تعزيز العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتجارية، وتعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية التي تهم مصر وقطر.

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الرئيس عبد الفتاح السيسي