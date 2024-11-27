وزير الخارجية: مصر وقطر تعملان على تحقيق نقلة نوعية في العلاقات

رحب الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، برئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي يزور مصر حاليا، مشددًا على أن هذه الزيارة عزيزة على جميع المصريين.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره القطري وتنقله قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك إرادة سياسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر، بالعمل على تحقيق نقلة نوعية في العلاقات.

وأكد أنه يجري العمل على تعزيز العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتجارية، وتعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية التي تهم مصر وقطر.