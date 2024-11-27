وزير الخارجية: الاستقرار لن يتحقق في المنطقة إلا مع إقامة الدولة الفلسطينية

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إنه توافق مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لا يحدث إلا مع إقامة الدولة الفلسطينية، ووقف الانتهاكات للقانون الدولي من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال.



وأضاف «عبد العاطي»، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني تنقله قناة «إكسترا نيوز»: "تحدثت مع وزير الخارجية القطري عما تم الإعلان عنه وهو وقف إطلاق النار في لبنان، ونأمل في تنفيذ ما تم الإعلان عنه بكل صدق وجدية".



وواصل: "نحن مع تمكين الدولة اللبنانية وتمكين مؤسساتها وندعم بشكل كامل نشر الجيش اللبناني في جنوب النهر الليطاني"، مؤكدًا ضرورة انتخاب رئيس لبناني في إطار ملكية وطنية لبنانية ودون أي إملاءات خارجية.