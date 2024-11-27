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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس الثاني يستقبل مجمع كهنة ببا والفشن

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأربعاء ، الأنبا إسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا، محافظة بني سويف، وبرفقته مجمع كهنة الإيبارشية.

قدم  الأنبا إسطفانوس في بداية اللقاء الشكر لقداسة على محبته واستجابته لطلب مجمع كهنة الإيبارشية لقاء قداسته لنوال البركة، ثم عرض لخدمات وأنشطة إيبارشية ببا والفشن وسمسطا المختلفة إلى جانب المشاركات الاجتماعية لها.
ثم تحدث قداسة البابا إليهم مُرَحِّبًا بهم، وهنأهم ببدء صوم الميلاد، وتناول في كلمته موضوع عن أصوام الكنيسة وعلاقتها بتقديس حواس الإنسان مشيرًا إلى أن صوم الميلاد يركز على "الأذن"، والصوم الكبير يركز على "العين" بينما يركز صوم الرسل على "الفم" فيما يركز صوم السيدة العذراء يركز على "القلب".

وعقب انتهاء الكلمة استمع قداسته إلى استفسارات وتعليقات من بعض الآباء الكهنة وأجاب عليها وناقشهم فيهم.

 

قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المقر البابوي الانبا اسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا محافظة بني سويف