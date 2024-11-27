شهدت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، استقرارًا بعد سلسلة صعود للمعدن عالميًا، على واقع خفض الفائدة الأمريكية، والتي من شأنها أن تعزز صعود المعدن النفيس عالميا، وفق قوائم أسعار الذهب في اتحاد الغرف التجارية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4171 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3650 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3129 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 29200 جنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 2631 دولار.

وكشفت تحليلات فنية أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية تشهد حالة من الاستقرار النسبي، عقب موجة بيع مكثفة، تجاوزت 3.3 % خلال تعاملات أمس، بفعل عمليات جني الأرباح، عقب قرار اختيار سكوت بيسنت وزيرًا للخزانة الأمريكية، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت التحليلات، أن أنباء قرار وقف إطلاق النار حدت من المخاوف الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وأثر سلبيًا على الذهب، مع وقف التدفقات نحو الملاذ الآمن، وفق جولد بيليون.

كما شهدت أسعار الذهب حالة من التراجع في بداية تعاملات الثلاثاء قبل أن تستقر، وذلك بفعل تهديدات الرئيس المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا، و10% إضافية إلى 60% التي أعلن عنها بالفعل في حملته الانتخابية على الصين