وزير الخارجية: مصر تعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين

قال وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبدالعاطي، إن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، استمع بشكل مسهب، إلى عرض من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومن الوزراء المصريين حول مناخ الاستثمار.



وأضاف “عبدالعاطي”، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن مصر تعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال، وتحدثا عن التبادل التجاري والتعاون بين البلدين في المجالات الإنسانية.

وتابع: «تشرفت بلقاء رئيس الوزراء ووزير الخارجية، وتناول اللقاء بشكل مسهب عدد من الملفات الإقليمية، وعلى رأسها استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والانتهاكات الجارية في الضفة الغربية، وتحدثنا عن الجهود المصرية القطرية الصادقة والدؤوبة المستمرة لأكثر من عام لأجل سرعة التوصل إلى صفقة تضمن الوقف الفوري لإطلاق النار، وحقن دماء الشعب الفلسطيني الشقيق، وإطلاق سراح جميع الرهائن وعدد من الأسرى الفلسطينيين».